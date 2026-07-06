Све спремно за окршај фудбалера Борца и Левског

Аутор:АТВ редакција
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Градски стадион спреман је за окршај фудбалера бањалучког Борца и Левског из Софије у првом колу квалификација за Лигу шампиона.
Кров на “истоку” имаће своју фудбалску премијеру, а спремна је и јужна трибина да угости навијаче Левског.
Утакмица је на програму у уторак, са почетком у 20.30 часова, а данас ће се новинарима обратити тренери и играчи из оба табора.
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