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Све спремно за окршај фудбалера Борца и Левског

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 18:13

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Борац-Левски
Фото: Ustupljena fotografija

Градски стадион спреман је за окршај фудбалера бањалучког Борца и Левског из Софије у првом колу квалификација за Лигу шампиона.

Кров на “истоку” имаће своју фудбалску премијеру, а спремна је и јужна трибина да угости навијаче Левског.

Стадион
Стадион

Утакмица је на програму у уторак, са почетком у 20.30 часова, а данас ће се новинарима обратити тренери и играчи из оба табора.

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Тагови :

ФК Борац

утакмица

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Левски Софија

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