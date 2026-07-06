Откривен бизаран разлог због чега Анћелоти није дао Винисијусу да шутира пенал

Аутор:АТВ редакција
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Норвешка је у осмини финала Свјетско првенства елиминисала Бразил резултатом 2:1, али главна тема свјетских медија није само историјски успјех Скандинаваца, већ контроверзна одлука бразилског стручног штаба која је директно утицала на исход меча.
Трагичар сусрета постао је Бруно Гимараеш, који је у 14. минуту пропустио прилику да Бразил доведе у вођство из једанаестерца. Иако је прва звијезда тима и најбољи стријелац турнира Винисијус Жуниор био спреман да преузме одговорност, наредба са клупе била је другачија.
Селектор Карло Анћелоти након меча је потврдио да одлука није била плод тренутка, већ строго испланиране стратегије засноване на аналитици.
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- Користили смо статистичке податке прикупљане годину дана. Према нашим анализама, најбољи извођач пенала у репрезентацији је Рафиња. Винисијус, нажалост, према тим параметрима није био ни међу прва четири извођача која су у том тренутку била на терену - изјавио је Анћелоти.
Италијански стручњак је открио и хијерархију која је шокирала навијаче.
"Редослијед је био: Нејмар, Игор Тијаго, Бруно Гимараеш, па Габријел Мартинели. Изабрали смо Бруна јер је он био најбоља статистичка опција од играча који су у том минуту играли.
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Аналитички тим бразилске конфедерације (ЦБФ) очигледно је већи значај придао Винисијусовим ранијим неуспјесима него његовој тренутној форми. Иако је за Реал Мадрид имао солидан учинак (6/9), у дресу репрезентације Винисијус је промашио два од три изведена пенала, укључујући и онај кључни против Венецуеле у квалификацијама.
(Телеграф)
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