Бразил је избачен! Халанд херој Норвешке!

Аутор:АТВ редакција
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Норвешка је у четвртфиналу Свјетског првенства након побједе над Бразилом од 2:1.
Херој Норвешке је Ерлинг Халад који је са два гола одвео своју репрезентацију у четвртфинале Свјетског првенства.
Имао је Бразил велику шансу да читав меч крене у другом правцу. Већ у 14. минуту досуђен је пенал за Бразил, али је Бруно Гимарис промашио са бијеле тачке. Издржала је Норвешка до 79. минута меча када Ерлин Халанд постиже гол за 1:0.
Интензивна игра до краја завршена је у 90. минуту када Халанд постиже гол за 2:0, и своје седми погодак на овом првенству.
У самом финишу судија поново свира пенал за Бразил, а утјешни гол постиже Нејмар са бијеле тачке. Био је то већ 110. минут игре и није било времена за било какав организован напад Бразила.
Норвешка је овом побједом и пласманом у четвртфинале Свјетског првенства исписала нову страницу своје историје. Осим историјског пласмана, Норвешка је по први пут у својој историји успјела да савлада Бразил. У својој књизи ће и овај дебакл Бразила исписати и Карло Анћелоти, селектор, којем је ово био нови изазов у каријери, али се завршио неславно.
Норвешка ће у четвртфиналу играти са побједником из дуела Мексико - Енглеска.
Халанд се овим голом изједначио са Лионелом Месијем и Килијаном Ембапеом и наставља трку за златну копачку овог првенства.
Важно је напоменути да кладионице нису давале превелику шансу Норвежанима.
Гол из пенала у самом финишу меча вјероватно је био и посљедњи за Нејмара у дресу Бразила,
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