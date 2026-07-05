Сјајна вијест за навијаче: Ево гдје је пренос утакмице Борац - Левски

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца ће у уторак играти први меч првог кола квалификација за Лигу шампиона. Ривал ће бити бугарски Левски.
Пред екипом Винка Мариновића је тежак задатак да избаце шампиона Бугарске.
Очекује се да ће имати велику подршку на Градском стадиону у Бањалуци, посебно након спектакуларне прославе стотог рођендана клуба.
Иначе осим Арене Спорт, овај дуел ће преносити и РТРС. Утакмица се игра у уторак с почетком у 20.30 сати.
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