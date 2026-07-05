Амбасада САД: Републико Српска, хвала

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Амбасада у БиХ захвалила се институцијама Републике Српске што су се придружиле обиљежавању 250. годишњици независности Сједињених Америчких Држава.
На Фејсбук страници Амбасаде објављене су фотографије Палате Републике Српске која је четвртог јула била у бојама заставе САД.
"Хвала институцијама Републике Српске што су се придружиле нашем обиљежавању 250. годишњице америчке независности", написали су из Амбасаде.
Америка је 4. јула обиљежила Дан независноти, односно 250 година Сједињених Америчких Држава.
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