Милић: Пензије не касне ни дан, Влада Српске показала одговорност

Аутор:АТВ редакција
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Пензионери имају приоритет када је ријеч о исплатама из буџета Републике Српске, изјавио је данас директор Фонда пензијског осигурања (ПИО) Српске Младен Милић.
"Влада је показала одговорност према најстаријој полулацији преласком на трезорски начин исплате пензија у Српској, што је била важна одлука која је довела до стабилности пензијског система и редовности исплате пензија", рекао је Милић.
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Он је указао да пензије у Српској не касне ни један дан, а до исплата долази и по неколико дана прије рока.
"Република Српска је једина на простору бивше Југославије која у посљедње двије године у децембру исплаћује двије пензије, односно новембарску и децембарску", рекао је Милић новинарима на Борју код Теслића, гдје је са завничницима Српске присуствовао традиционалном дружењу пензионера бањалучке и добојске регије.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је да ће пензије за август бити повећане за 3,55 одсто.
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"Једнократну помоћ од 120 КМ добиће пензионери чије су пензије испод просјечне, а 80 КМ они чије су пензије веће од просјечне", истакао је Трифуновић.
Он је додао да су се пензионери и представници институција Републике Српске традиционално окупили на Борју поводом обиљежавања Дана борца, како би одали пошту страдалим борцима НОР-а, преноси "Срна".
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