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Милић: Пензије не касне ни дан, Влада Српске показала одговорност

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 16:36

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директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић
Фото: ATV

Пензионери имају приоритет када је ријеч о исплатама из буџета Републике Српске, изјавио је данас директор Фонда пензијског осигурања (ПИО) Српске Младен Милић.

"Влада је показала одговорност према најстаријој полулацији преласком на трезорски начин исплате пензија у Српској, што је била важна одлука која је довела до стабилности пензијског система и редовности исплате пензија", рекао је Милић.

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Он је указао да пензије у Српској не касне ни један дан, а до исплата долази и по неколико дана прије рока.

"Република Српска је једина на простору бивше Југославије која у посљедње двије године у децембру исплаћује двије пензије, односно новембарску и децембарску", рекао је Милић новинарима на Борју код Теслића, гдје је са завничницима Српске присуствовао традиционалном дружењу пензионера бањалучке и добојске регије.

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је да ће пензије за август бити повећане за 3,55 одсто.

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"Једнократну помоћ од 120 КМ добиће пензионери чије су пензије испод просјечне, а 80 КМ они чије су пензије веће од просјечне", истакао је Трифуновић.

Он је додао да су се пензионери и представници институција Републике Српске традиционално окупили на Борју поводом обиљежавања Дана борца, како би одали пошту страдалим борцима НОР-а, преноси "Срна".

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Тагови :

пензије

Пензионери

Младен Милић

Влада Републике Српске

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