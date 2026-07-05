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Хиљаде људи на сахрани ХамнеијаГдје је нови врховни вођа

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 17:29

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Хиљаде људи на сахрани ХамнеијаГдје је нови врховни вођа
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Врховни ирански вођа Моџтаба Хамнеи није присуствовао очевој сахрани, на којој су се у недјељу, 5. јула у Техерану окупили високи званичници режима и стотине хиљада грађана.

Званични испраћај ајатолаха Алија Хамнеија почео је у петак, 3. јула и трајаће седам дана широм Ирана и Ирака, а власти процјењују да ће га посјетити између 12 и 20 милиона људи, објавио је Би Би Си.

На вјерском обреду у техеранском комплексу Гранд Мосала, који је предводио шиитски клерик Џафар Собхани, присуствовала су преостала три сина Алија Хамнеија – Масуд, Мостафа и Мејсам – те ирански предсједник Масуд Пезешкијан и командант Револуционарне гарде Ахмад Вахиди.

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Изостанак Моџтабе Кхаменеиа, који се у јавности није појавио од именовања у марту, подстакао је нагађања да је рањен у америчко-израелским ваздушним нападима у којима је у фебруару погинуо његов отац, који је Ираном владао од 1989. године. Његов изостанак тумачи се и у контексту израелских пријетњи ликвидацијом.

Окупљени грађани моле се за убијеног иранског врховног вођу ајатолаха Алија Хамнеија ком другог дана спровода у комплексу Гранд Мосала у Техерану, 5. јула 2026. године.

Али Хамнеи је током своје владавине водио политику отвореног сукоба са Западом те је годинама подржавао противамеричке и противизраелске наоружане групе на Блиском истоку, укључујући Хамас у Гази, Хезболах у Либану и Хуте у Јемену.

Његов испраћај у Техерану осигуравају строге мјере безбједности, а државни медији упозоравају на опасност од стампеда због великих гужви. Фотографије са сахране приказују медицинске тимове који помажу старијим особама, док окупљене грађане прскају воденом маглицом како би их расхладили.

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Домаћи и страни званичници пролазе поред ковчега убијеног иранског врховног вође Алија Хамнеија и чланова његове породице након одавања почасти у комплексу Гранд Мосала у Техерану.

Хамнеијево тијело биће премјештено из комплекса Гранд Мосала прије поворке кроз главни град у понедјељак, након чега се у уторак сели у Ком, а у сриједу у Ирак. Покоп је предвиђен за четвртак у његовом родном граду Машхаду. Ковчег је изложен уз сандуке четворо рођака погинулих у нападима на Техеран, међу којима је и његова једногодишња унука Захра Мохамади Голпајегани.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Али Хамнеи

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Иран

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