Хиљаде људи на сахрани ХамнеијаГдје је нови врховни вођа

Аутор:АТВ редакција
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Врховни ирански вођа Моџтаба Хамнеи није присуствовао очевој сахрани, на којој су се у недјељу, 5. јула у Техерану окупили високи званичници режима и стотине хиљада грађана.
Званични испраћај ајатолаха Алија Хамнеија почео је у петак, 3. јула и трајаће седам дана широм Ирана и Ирака, а власти процјењују да ће га посјетити између 12 и 20 милиона људи, објавио је Би Би Си.
На вјерском обреду у техеранском комплексу Гранд Мосала, који је предводио шиитски клерик Џафар Собхани, присуствовала су преостала три сина Алија Хамнеија – Масуд, Мостафа и Мејсам – те ирански предсједник Масуд Пезешкијан и командант Револуционарне гарде Ахмад Вахиди.
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Изостанак Моџтабе Кхаменеиа, који се у јавности није појавио од именовања у марту, подстакао је нагађања да је рањен у америчко-израелским ваздушним нападима у којима је у фебруару погинуо његов отац, који је Ираном владао од 1989. године. Његов изостанак тумачи се и у контексту израелских пријетњи ликвидацијом.
Окупљени грађани моле се за убијеног иранског врховног вођу ајатолаха Алија Хамнеија ком другог дана спровода у комплексу Гранд Мосала у Техерану, 5. јула 2026. године.
Али Хамнеи је током своје владавине водио политику отвореног сукоба са Западом те је годинама подржавао противамеричке и противизраелске наоружане групе на Блиском истоку, укључујући Хамас у Гази, Хезболах у Либану и Хуте у Јемену.
Његов испраћај у Техерану осигуравају строге мјере безбједности, а државни медији упозоравају на опасност од стампеда због великих гужви. Фотографије са сахране приказују медицинске тимове који помажу старијим особама, док окупљене грађане прскају воденом маглицом како би их расхладили.
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Домаћи и страни званичници пролазе поред ковчега убијеног иранског врховног вође Алија Хамнеија и чланова његове породице након одавања почасти у комплексу Гранд Мосала у Техерану.
Хамнеијево тијело биће премјештено из комплекса Гранд Мосала прије поворке кроз главни град у понедјељак, након чега се у уторак сели у Ком, а у сриједу у Ирак. Покоп је предвиђен за четвртак у његовом родном граду Машхаду. Ковчег је изложен уз сандуке четворо рођака погинулих у нападима на Техеран, међу којима је и његова једногодишња унука Захра Мохамади Голпајегани.
The Western media told the world that the Iranian people despised their government and their Leader. Yet these scenes tell a different story. This is only the beginning of the funeral procession for Sayyid Ali Khamenei, the first wave of a human sea. The crowds have only just… pic.twitter.com/BjGeNjBwzL— Hassan al-Qadri (@Hassan_alQadri) July 4, 2026
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