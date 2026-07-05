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Аутобус слетио са ауто-пута, 11 повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 15:24

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Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу
Фото: Printscreen/Facebook/Teretnjaci

Аутобус компаније Фликсбус слетио је са ауто-пута А2 у Њемачкој у близини Потсдама. Како јављају њемачки медији, 11 путника је повријеђено.

Дио ауто-пута А2 је био затворен за саобраћај према Берлину два сата.

Двоспратни аутобус Фликсбуса слетио је међу грмље и стабла. Вјетробранско стакло је разбијено, те је предњи дио возила оштећен.

Повријеђено 11 путника

Ипак, отприлике 70 људи у аутобусу очигледно је имало пуно среће; једанаест путника задобило је лакше повреде.

Остаје нејасно зашто је аутобус у недјељу ујутро скренуо са пута док је путовао према Берлину између Зиесара и Волина. Како пишу њемачки медији, полиција истражује узрок несреће.

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Прелиминарни налази указују на то да је аутобус, из непознатих разлога, прво окрзнуо ограду, преврнуо кутију за хитне позиве и коначно се зауставио у грмљу.

Болничари су пружили помоћ повријеђенима, нико није требао хоспитализацију. Аутобус је у несрећи оштећен и накнадно је извучен из провалије.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Њемачка

удес

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