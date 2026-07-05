Марко и Богдан се закуцали у дрво, није им било спаса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Марко Ј. (18) и Богдан М. (18) погинули су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос нешто прије шест сати на уласку у Бању Ковиљачу, код Мазалове станице.
Према незваничним информацијама, они су настрадали на лицу мјеста, а налазили су се у возилу марке голф које је ишло из правца Лознице и на кривини сишло са пута и ударило у оближње стабло.
На лице мјеста морало је да дође шест припадника лозничке ватрогасно-спасилачке јединице, да исјеку малтене око дрвета обавијено возило како би из њега извукли настрадале.
Друштво
Враћају се под сач: Сладић објавио када стиже израженији топлотни талас
Хитна помоћ је једино могла да констатује трагичан исход.
Настрадали су М.Ј и Б.М, обојица осамнаестогодишњаци из Бање Ковиљаче, потврђено је из полиције, као и да је дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Лозници наредио да се обави обдукција.
Како су пренијели медији, на овом мјесту већ су се раније дешавале саобраћајне несреће, прије више година недалеко одатле настрадала су четири младића, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
6 ч0
Србија
22 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
17
47
17
39
17
35
17
29
17
12
Тренутно на програму