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Марко и Богдан се закуцали у дрво, није им било спаса

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 15:49

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Несрећа у Лозници
Фото: Лозница Град

Марко Ј. (18) и Богдан М. (18) погинули су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос нешто прије шест сати на уласку у Бању Ковиљачу, код Мазалове станице.

Према незваничним информацијама, они су настрадали на лицу мјеста, а налазили су се у возилу марке голф које је ишло из правца Лознице и на кривини сишло са пута и ударило у оближње стабло.

На лице мјеста морало је да дође шест припадника лозничке ватрогасно-спасилачке јединице, да исјеку малтене око дрвета обавијено возило како би из њега извукли настрадале.

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Хитна помоћ је једино могла да констатује трагичан исход.

Настрадали су М.Ј и Б.М, обојица осамнаестогодишњаци из Бање Ковиљаче, потврђено је из полиције, као и да је дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Лозници наредио да се обави обдукција.

Како су пренијели медији, на овом мјесту већ су се раније дешавале саобраћајне несреће, прије више година недалеко одатле настрадала су четири младића, преноси "Блиц".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

трагедија

Србија

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