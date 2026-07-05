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Звјерски претукли мајку и сина: Сломили му кости, сумња се да је ово мотив

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 11:36

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Звјерски претукли мајку и сина: Сломили му кости, сумња се да је ово мотив
Фото: Pexels.com

Медицински техничар (44) и његова мајка брутално су нападнути на улици у Зајечару, а због прелома вилице и пет ребара несрећни човјек је хитно пребачен у Клинички центар у Нишу.

Медицински радник Зајечарског здравственог центра и његова мајка брутално су претучени на улици у Зајечару. Због језивих повреда које је задобио, медицински техничар (44) је хитно пребачен у Клинички центар у Нишу.

Зајечарска полиција брзо је реаговала и ухапсила четворицу мушкараца због сумње да су извршили кривична дјела тешка тјелесна повреда и насилничко понашање. Лишени слободе су М.С. (34), С.С. (30), Н.С. (30) и И.М. (27) из Зајечара и околине.

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"Њих четворица су у притвору, а сумњиче се да су у Омладинској улици у Зајечару пресрели медицинског техничара који је ишао са својом мајком. Након краће расправе, почели су крвнички да га туку. Када је мајка покушала да их раздвоји, насилници су насрнули и на њу те је ударили више пута", наводе надлежни извори. Несрећном човјеку су сломљена обострано вилица и пет ребара, уз бројне подливе и нагњечења по тијелу.

Тачан мотив овог бруталног напада још увијек се нагађа, а у кулоарима се спомињу нерашчишћени рачуни из прошлости и новчани дуг. Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће бити спроведени надлежном тужилаштву, преноси Курир.

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Тагови :

физички напад

Туча

Црна хроника

Србија

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