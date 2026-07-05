Бернс: Невине српске жртве не смију да се игноришу

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник америчког предсједника за духовна питања, пастор Марк Бернс поручио је да невине српске жртве не смију да се игноришу, минимизирају или забораве.
Бернс, који је јуче присуствовао комеморацији у Братунцу, истакао је да поштује сјећање на 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча убијених од 1992. до 1995. године.
"Вјерујем да никада не смијемо да игноришемо или правдамо масовна убиства почињена над Бошњацима и другима током рата. Истовремено, не смијемо да игноришемо, минимизирамо или заборавимо невине српске животе који су, такође, одузети", навео је Бернс на друштвеној мрежи Икс.
Он је истакао да је сваки невини живот важан, да свака ожалошћена породица заслужује да буде саслушана и да свака заједница заслужује прилику да се опорави.
I am deeply saddened that I cannot be in the United States for this historic 250th anniversary of American independence. Yet I am proud that this moment is being led by the greatest President of our lifetime, President Donald J. Trump.— Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) July 4, 2026
But I must go where the blood of Jesus… pic.twitter.com/fTuSbtm9a8
Наводећи да је тужан што није могао да буде у САД на обиљежавању 250 година независности, Бернс је истакао да је морао да иде тамо гдје га зове Исус и да стаје на страну оних без гласа, оних који пате и оних чије патње никада не смију бити заборављене.
"Данас сам у БиХ, славећи 250 година америчке независности, а истовремено и поштујући сјећање на 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча који су убијени између 1992. и 1995. године, а међу њима су и 1.104 дјетета. Божја љубав покрива све људе", навео је Бернс
Он је истакао да је поносан што је грађанин највеће нације на свијету - Сједињених Америчких Држава и да се налази овдје не као представник владе, већ као представник Божје љубави кроз Исуса Христа.
Бернс је навео да кроз међувјерски дијалог, заједништво, истину и Божју љубав ране могу да зацијеле и мир може да постане јачи.
"Нек Бог благослови Сједињене Америчке Државе и нека Бог донесе трајни мир, исцјељење и помирење БиХ и цијелом Балкану", навео је Бернс.
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