Остали сте без пасоша усред љетовања? Погледајте шта морате одмах урадити

Аутор:АТВ редакција
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Губитак или крађа пасоша током љетовања може покварити одмор, али држављани Србије у таквој ситуацији могу да се врате кући уз помоћ само једног папира – путног листа, који се издаје у дипломатско-конзуларним представништвима.
Први корак је пријава нестанка пасоша најближој полицијској станици у Грчкој како би се добио записник о губитку или крађи. За то је потребно знати број пасоша, због чега се савјетује да путници имају сачувану копију документа или његов број. Уколико тај податак немају, потребно је прво да се обрате амбасади или конзулату, који ће од МУП-а Србије затражити потврду о посједовању пасоша, а тек потом могу да пријаве нестанак грчкој полицији.
Након добијања полицијске потврде, захтјев за путни лист подноси се у дипломатско-конзуларном представништву Србије уз фотографије, идентификациони документ или његову копију, као и изјаву о околностима нестанка пасоша. Ако путник нема ниједан документ, идентитет ће бити провјерен преко МУП-а Србије. Такса за издавање путног листа износи 43 евра, а уколико је документација комплетна, он се најчешће издаје истог дана. Путни лист служи искључиво за повратак у Србију, укључујући транзит кроз друге земље, а по доласку у земљу потребно је поднијети захтјев за нови пасош.
Србија
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У хитним случајевима амбасада и конзулат могу издати овај документ и ван радног времена, укључујући викенде и празнике. Држављани Србије који имају дужи боравак у Грчкој могу умјесто путног листа да поднесу захтјев за нови пасош у Амбасади Србије у Атини. За ову услугу потребно је издвојити укупно 118 евра, док се на израду новог пасоша чека у просјеку око три недјеље.
Из дипломатско-конзуларних представништава подсјећају и да путници буду посебно опрезни у појединим грчким љетовалиштима, међу којима су Лаганас на Закинтосу, Кавос на Крфу, Кардамена на Косу, Фалираки на Родосу, као и Херсонисос и Малиа на Криту, гдје су крађе од туриста учесталије преноси Каматица.
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