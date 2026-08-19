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Очекује се напета ситуација са снабдијевањем струјом наредних недјеља

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 22:28

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Упорне високе температуре и рекордно низак водостај негативно утичу на производњу и потрошњу електричне енергије у централној и југоисточној Европи

Ситуација са снабдијевањем електричном енергијом у Европској унији могла би да буде напета током наредних недјеља због посљедица недавних топлотних таласа, изјавио је данас европски комесар за енергетику Дан Јоргенсен.

"Упорне високе температуре и рекордно низак водостај негативно утичу на производњу и потрошњу електричне енергије у централној и југоисточној Европи", написао је Јоргенсен на друштвеној мрежи X, а пренио Ројтерс.

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Он је навео да је безбједност снабдијевања електричном енергијом стабилна и да тренутно нема краткорочних ризика по адекватност снабдијевања, али је упозорио да се очекује да ситуација остане затегнута у наредним недјељама.

Високе температуре повећавају потрошњу електричне енергије због интензивнијег коришћења клима-уређаја, док низак водостај ријека истовремено отежава рад појединих термоелектрана и хидроелектрана и смањује расположиве капацитете за производњу електричне енергије.

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Посебан притисак очекује се у земљама централне и југоисточне Европе, где су посљедњих недеља забиљежене изузетно високе температуре и неповољни хидролошки услови.

Јоргенсен је истакао да, упркос тренутним изазовима, не постоје непосредни ризици по сигурност снабдевања електричном енергијом у ЕУ.

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Тагови :

електрична енергија

суша

водостај

ријека

Европска унија

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