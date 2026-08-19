Очекује се напета ситуација са снабдијевањем струјом наредних недјеља

Аутор:АТВ редакција
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Упорне високе температуре и рекордно низак водостај негативно утичу на производњу и потрошњу електричне енергије у централној и југоисточној Европи
Ситуација са снабдијевањем електричном енергијом у Европској унији могла би да буде напета током наредних недјеља због посљедица недавних топлотних таласа, изјавио је данас европски комесар за енергетику Дан Јоргенсен.
"Упорне високе температуре и рекордно низак водостај негативно утичу на производњу и потрошњу електричне енергије у централној и југоисточној Европи", написао је Јоргенсен на друштвеној мрежи X, а пренио Ројтерс.
Он је навео да је безбједност снабдијевања електричном енергијом стабилна и да тренутно нема краткорочних ризика по адекватност снабдијевања, али је упозорио да се очекује да ситуација остане затегнута у наредним недјељама.
Високе температуре повећавају потрошњу електричне енергије због интензивнијег коришћења клима-уређаја, док низак водостај ријека истовремено отежава рад појединих термоелектрана и хидроелектрана и смањује расположиве капацитете за производњу електричне енергије.
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Посебан притисак очекује се у земљама централне и југоисточне Европе, где су посљедњих недеља забиљежене изузетно високе температуре и неповољни хидролошки услови.
Јоргенсен је истакао да, упркос тренутним изазовима, не постоје непосредни ризици по сигурност снабдевања електричном енергијом у ЕУ.
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