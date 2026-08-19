Стравичан судар камиона и аутобуса, погинуле најмање 23 особе! Ужас у Бразилу

Аутор:АТВ редакција
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На југу Бразила дошло је до стравичне несреће у којој су погинуле најмање 23 особе, а 15 је повријеђено када су се сударили камион и аутобус који је превозио пацијенте на лијечење.
Несрећа се догодила око 3.30 часова по локалном времену (6.30 по средњоевропском времену) у општини Ипиранага, у савезној држави Парана.
Al menos 22 personas murieron y otras cinco resultaron heridas al chocar un autobús contra un camión de carga en una carretera a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná, sur de #Brasil, fronterizo con Argentina y Paraguay, informó la Policía Federal de… pic.twitter.com/iCXsYdSQjw— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 19, 2026
Према првим информацијама саобраћајне полиције, до стравичног судара је дошло када је возач камиона из непознатих разлога изгубио контролу, прешао у супротну траку и директно се закуцао у аутобус.
„Потврђена је смрт најмање 23 особе. Већина жртава налазила се у аутобусу, а међу погинулима је и возач камиона“, наведено је у саопштењу надлежних институција.
🚌 O acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 mortos na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. Entre as vítimas estão duas crianças, treze mulheres e oito homens.— Rádio Pampa (@radiopampapoa) August 19, 2026
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Према новим информацијама са терена, најмање 15 особа задобило је теже тјелесне повреде и хитно су пребачени у оближње болнице у региону.
Љекари истичу да се неколико пацијената налази у критичном стању, због чега се страхује да би број мртвих могао расти. Иако је истрага тек на почетку, претпоставља се да су смањена видљивост у раним јутарњим сатима и умор возача камиона допринијели овој трагедији.
𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋: 𝐀𝐋 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐒 𝟐𝟐 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐌𝐔𝐄𝐑𝐄𝐍 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐁𝐔́𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐋𝐀𝐃𝐀𝐁𝐀 𝐏𝐀𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐀 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒— Noticias Argentinas (@NAagencia) August 19, 2026
Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Al menos 22 personas murieron y otras cinco… pic.twitter.com/pyfxmxI4rf
Аутобус је припадао здравственом одјељењу општине Имбитува, а превозио је пацијенте на редовне прегледе и терапије у медицинске центре у граду Куритиби. Због незапамћене трагедије, локалне власти у Имбитуви прогласиле су тродневну жалост, а оформљени су и посебни тимови за психолошку помоћ породицама страдалих.
Овај трагични судар догодио се на изузетно прометном путу који повезује јужни дио Бразила са савезном државом Сао Пауло, најбогатијом државом у земљи.
Аутопут је сатима након несреће остао затворен за саобраћај, због чега су се формирале вишекилометарске колоне, а полиција преусмјерава возила на алтернативне правце, преноси Кликс.
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