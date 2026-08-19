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Стравичан судар камиона и аутобуса, погинуле најмање 23 особе! Ужас у Бразилу

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 21:52

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Стравичан судар камиона и аутобуса, погинуле најмање 23 особе! Ужас у Бразилу
Фото: X / Portal Roma News

На југу Бразила дошло је до стравичне несреће у којој су погинуле најмање 23 особе, а 15 је повријеђено када су се сударили камион и аутобус који је превозио пацијенте на лијечење.

Несрећа се догодила око 3.30 часова по локалном времену (6.30 по средњоевропском времену) у општини Ипиранага, у савезној држави Парана.

Према првим информацијама саобраћајне полиције, до стравичног судара је дошло када је возач камиона из непознатих разлога изгубио контролу, прешао у супротну траку и директно се закуцао у аутобус.

„Потврђена је смрт најмање 23 особе. Већина жртава налазила се у аутобусу, а међу погинулима је и возач камиона“, наведено је у саопштењу надлежних институција.

Према новим информацијама са терена, најмање 15 особа задобило је теже тјелесне повреде и хитно су пребачени у оближње болнице у региону.

Љекари истичу да се неколико пацијената налази у критичном стању, због чега се страхује да би број мртвих могао расти. Иако је истрага тек на почетку, претпоставља се да су смањена видљивост у раним јутарњим сатима и умор возача камиона допринијели овој трагедији.

Аутобус је припадао здравственом одјељењу општине Имбитува, а превозио је пацијенте на редовне прегледе и терапије у медицинске центре у граду Куритиби. Због незапамћене трагедије, локалне власти у Имбитуви прогласиле су тродневну жалост, а оформљени су и посебни тимови за психолошку помоћ породицама страдалих.

Овај трагични судар догодио се на изузетно прометном путу који повезује јужни дио Бразила са савезном државом Сао Пауло, најбогатијом државом у земљи.

Аутопут је сатима након несреће остао затворен за саобраћај, због чега су се формирале вишекилометарске колоне, а полиција преусмјерава возила на алтернативне правце, преноси Кликс.

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Тагови :

удес

Бразил

несрећа

трагедија

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