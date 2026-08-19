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Маск: АфД је једина нада за Њемачку

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 21:39

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Маск у Давосу
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Амерички предузетник Илон Маск изјавио је да је опозициона странка Алтернатива за Њемачку /АфД/ једина нада за ту земљу.

"АфД је једина нада за Њемачку", написао је Маск на "Иксу".

У септембру ће се одржати покрајински избори у Берлину, као и у покрајинама Саксонија-Анхалт и Мекленбург-Западна Померанија у којима је АфД фаворит.

Недавно истраживање института "Форса" показује да АфД води на анкетама популарности у већини Њемачке, добивши седам посто већу подршку од коалиције Хришћанско-демократске уније и Хришћанско-социјалне уније, која је тренутно на власти, преноси Срна.

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Тагови :

Илон Маск

АфД

Њемачка

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