ЕВРО се у потпуности мијења, стижу непрепознатљиве новчанице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска централна банка (ЕЦБ) припрема први потпуни редизајн новчаница евра, али истовремено шаље јасну поруку да готовина не одлази у прошлост упркос све раширенијем безготовинском плаћању и плановима за дигитални евро. Циљ је створити новчанице које ће грађанима бити ближе и које ће имати напредније безбједносне карактеристике, пише Јуроњуз.
ЕЦБ је у јулу представила приједлоге за нове новчанице, што је први пут да се уводи тако велика визуелна промјена.
"У току је први потпуни визуелни редизајн новчаница евра. Уводимо нове теме и мотиве јер желимо будуће новчанице још више приближити грађанима Европе", изјавила је Дорис Шнебергер (Doris Schneeberger), директорица Одјељења за новчанице у ЕЦБ-у.
У ужем избору су двије теме: европска култура и богатство природе. Прва опција укључује приказе особа које су обиљежиле европску историју умјетности, музике и науке, док се друга фокусира на природна богатства.
ЕЦБ је покренула јавно савјетовање како би грађани учествовали у одабиру коначног рјешења, а побједнички дизајн биће објављен у децембру ове године. Шнебергер је потврдила да су у анкети већ учествовали милиони Европљана. Ипак, проћи ће још неколико година прије него што нове новчанице уђу у оптицај. Извор из банкарског сектора за Јуроњуз рекао је да се то не очекује прије 2029. године.
Одлуку о редизајну Шнебергер је упоредила са обновом куће.
"Нико не би реновирао кућу коју планира ускоро срушити", рекла је.
Док се плаћања све више дигитализују, ЕЦБ овим потезом жели ојачати улогу новчаница као главног облика јавног новца доступног грађанима.
Јавни новац издаје централна банка и обухвата физичку готовину – новчанице и кованице – те резерве комерцијалних банака. Назива се јавним јер за њега гарантује јавна власт. С друге стране, приватни новац стварају комерцијалне банке, а углавном се ради о депозитима на рачунима које користимо за банковне трансфере и плаћања картицама.
ЕЦБ истовремено ради на увођењу дигиталног евра, електронског облика јавног новца који би могао постати доступан од 2029. године. Банка притом настоји исправити нетачне тврдње да ће дигитална валута у потпуности замијенити готовину.
Друштво
Новчанице од 50 и 100 марака више неће изгледати овако
"Наш циљ је осигурати да плаћање јавним новцем увијек буде опција, било готовином или дигиталним евром. Дигитални евро би допуњавао готовину, а не би је замијенио. Сви Европљани и даље ће имати слободу избора – плаћање готовином, дигиталним евром или неким другим средством", поручила је Шнебергер.
Новчанице евра досад су значајније промијењене само једном. Од првог издања 2002. године тема је била "Доба и стилови", симболизована апстрактним прозорима, вратима и мостовима.
"Иако су освјежене серијом 'Европа', која је излазила од 2013. до 2019. године, општи визуелни приступ остао је сличан", објаснила је Шнебергер.
Садашње новчанице приказују споменике који не постоје у стварности. Нови дизајн то жели промијенити и увести мотиве са којима се Европљани свих генерација могу поистовјетити.
"Овим приједлозима дизајна добијамо прилику учинити новчанице ближим људима јер ће приказивати стварне особе, птице и грађевине", закључила је директорица ЕЦБ-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
55 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
05
19
54
19
53
19
43
19
39
Тренутно на програму