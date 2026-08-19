Нема предаха, Руси појачали ударе, а ово су главне мете

Аутор:АТВ редакција
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Руска војска наставља да изводи ударе беспилотним летјелицама на морска пловила и лучку инфраструктуру Украјине који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Оружане снаге Руске Федерације настављају да изводе ударе беспилотним летјелицама на морска пловила и лучку инфраструктуру Украјине који се користе у интересу Оружаних снага Украјине. Увече 18. августа, у водама Црног мора, југоисточно од Одесе, погођен је теретни брод за расуте терете са војном опремом", истиче се у саопштењу.
Такође, дана 19. августа, у луци Черноморск, погођени су резервоари са горивима и мазивима намијењеним Оружаним снагама Украјине.
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