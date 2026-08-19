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Нема предаха, Руси појачали ударе, а ово су главне мете

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 17:18

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Руска војска наставља да изводи ударе беспилотним летјелицама на морска пловила и лучку инфраструктуру Украјине који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"Оружане снаге Руске Федерације настављају да изводе ударе беспилотним летјелицама на морска пловила и лучку инфраструктуру Украјине који се користе у интересу Оружаних снага Украјине. Увече 18. августа, у водама Црног мора, југоисточно од Одесе, погођен је теретни брод за расуте терете са војном опремом", истиче се у саопштењу.

Такође, дана 19. августа, у луци Черноморск, погођени су резервоари са горивима и мазивима намијењеним Оружаним снагама Украјине.

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Тагови :

Русија

Украјина

Дронови

Руска војна операција 2026

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