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Рекао да иде да убије супругу, па побјегао из затвора

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 15:48

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Затвореник који је радио ван затвора у румунском граду Баја Мареу побјегао је из затвора. Наводно је претходно рекао другим затвореницима да иде да убије супругу.

"Побјегао је са радног мјеста у школи Лицеул Раковица око 13.30", прецизирао је Норберт Боргјош, представник затвора у Баја Мареу.

Према наводима истог извора, бегунац је у разговору са другим затвореницима наводно рекао да "иде кући да убије супругу".

Његова супруга је такође навела да се у уторак током дана телефоном посвађала са њим, јер он наводно четири мјесеца није видио своју дјецу.

Према ријечима представника затвора у Баја Мареу, бегунац је у тренутку бекства носио црну мајицу и тамнољубичасте панталоне, кратко је ошишан и има браду.

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Тагови :

Румунија

побјегао затвореник

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