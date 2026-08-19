Пала стијена у руднику злата: Погинуло најмање 100 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 100 људи погинуло је када се срушила стијена у руднику злата на истоку Камеруна, јавио је портал "Камерун 24", позивајући се на изјаве мјештана.
У извјештају се наводи да је у току операција потраге и спасавања, те да тек треба да се установе пуне размјере несреће.
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Према писању портала, у руднику је тренутку несреће био велики број људи.
Спасиоци раде у тешким условима, пошто се операција спроводи без великих машина, јер би оне могле да доведу до урушавања рударских окана.
(Срна)
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