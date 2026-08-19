Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачици и вођи пјевачке групе из Србије Светлани Спајић (54) Општински суд у Задру изрекао је осуђујућу пресуду од пет дана затвора, условно годину дана и новчану казну у износу од 50 евра, због објаве видеоснимка из марта 2024. године, пјесме у којој се спомиње Крајина и непријављеног боравка.
Спајићева је кажњена најблажом казном након што је признала оба дјела и у више наврата се извинила хрватском народу, преносе медији.
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Полиција је Спајићеву привела након њеног наступа на Жегарским сусретима на обровачком подручју.
Задарски лист пише да је истрагом у полицијској станици Бенковац - Обровац утврђено да током шестодневног боравка у Хрватској Спајићева није пријавила боравак, што је била дужна према Закону о странцима.
Прегледом јавно доступних објава на друштвеним мрежама, полиција је утврдила и да је 6. марта 2024. објавила једноминутни видеозапис пјесме "Ој Крајино, моја мила мати".
У судској пресуди стоји да садржај снимка велича Републику Српску Крајину. За кршење јавног реда и мира предвиђена је казна од 700 до 4.000 евра или до 30 дана затвора, а за непријављивање боравка казна од 50 до 700 евра.
Спајићева је на судском испитивању изјавила да се не сматра кривом за ремећење јавног реда и мира. Потврдила је да је боравила код пријатеља у Каштелу Жегарском и да је објавила снимак пјесме, али је рекла да није сматрала да тиме нарушава суживот грађана.
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Ријеч је о традиционалној пјесми чије се изведбе вежу уз 19. и 20. вијек усмене крајишке традиције, а пјевачка група Светлане Спајићеве снимила ју је на албуму 2012. године. Касније је током рочишта промијенила исказ, преноси портал Индекс.
- Морала сам боље да се информишем о томе шта хрватском народу значи ријеч Крајина. Очито их подсјећа на паравојне формације за вријеме рата, а ја на све то гледам мало другачије. Жао ми је што је све тако испало. Убудуће ћу водити рачуна о овим стварима и обећавам да ћу овај видеозапис одмах уклонити како више не бих узнемиравала хрватске грађане - рекла је Спајићева и додала:
- Ако сам текстом те пјесме заиста повриједила осјећаје хрватских грађана, извињавам се и сносим сву одговорност. Сматрам се кривом за тај прекршај и упућујем извињење хрватском народу".
Суд је закључио да је Спајићева признала оба прекршаја. У образложењу пресуде наводи се да "појам Крајина у модерној Хрватској има негативну и узнемирујућу конотацију" и синоним је за, како се наводи, "парадржавну творевину успостављену на окупираној територији".
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Суд сматра да је објавом снимка на јавно доступној друштвеној мрежи вријеђала достојанство грађана, посебно оних који су били изложени ратним страдањима.
(Танјуг)
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