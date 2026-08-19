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Дјевојка задобила тешке повреде: Тврди да ју је ножем напала малољетница (15)

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 10:11

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Језив напад догодио се синоћ у Борчи, а дјевојка (24) примљена је око 19 часова у КБЦ Земун са убодном раном у предјелу стомака, након чега је хитно оперисана.

Према информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, напад се догодио на аутобуском стајалишту. Повријеђена дјевојка је наводно испричала да је на њу насрнула дјевојчица стара свега 15 година, а затим је убола ножем.

Како је повријеђена дјевојка испричала, она се са другарицом враћала кући, а након што су изашле из аутобуса среле су малољетницу са којом је убрзо дошло до вербалне расправе.

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Свађа је, према њеним тврдњама, у једном тренутку прерасла у физички сукоб. Малољетница ју је наводно најприје ухватила и вукла за косу, а потом извадила нож и убола је у стомак.

Након напада осумњичена малољетница је, како се наводи, побјегла са мјеста догађаја.

За сада није познато шта је претходило сукобу дјевојке, нити какво је тренутно здравствено стање повријеђене. Такође, за сада нема званичних информација о томе да ли је малољетница пронађена и које ће даље мјере бити предузете у овом случају.

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Тагови :

напад ножем

Борча

повријеђена дјевојка

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