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Возач (42) погинуо приликом судара аутомобила и аутобуса: Више особа повријеђено

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 07:33

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тешка саобраћајна несрећа догодила се ноћас, око поноћи, у Младеновцу, када је дошло до силовитог судара између путничког аутомобила марке "ауди" и аутобуса.

У овој језивој несрећи на лицу мјеста погинуо је возач "аудија", М. Ј. (42).

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Према првим информацијама, од силине удара возач аутомобила задобио је повреде опасне по живот и преминуо је прије доласка екипе Хитне помоћи.

Повријеђени возач аутобуса и путници

У удесу су повријеђени и возач аутобуса, као и више путника који су се у том тренутку налазили у возилу. Како сазнаје Телеграф.рс, међу повријеђеним путницима је махом омладина.

Екипе Хитне помоћи убрзо су стигле на лице мјеста и пружиле прву помоћ повријеђенима, након чега су превезени у најближу здравствену установу на даљу дијагностику и лијечење.

Полицијски увиђај трајао сатима

Полиција је одмах блокирала дионицу на којој се догодила несрећа и обавила увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове трагедије.

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Саобраћај на овом дијелу пута био је обустављен и преусмјераван док је трајао увиђај и уклањање смрсканих возила са коловоза. Истрага је у току.

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Тагови :

Младеновац

Саобраћајна несрећа

погинуо возач

Хитна помоћ

судар

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