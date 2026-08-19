Возач (42) погинуо приликом судара аутомобила и аутобуса: Више особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се ноћас, око поноћи, у Младеновцу, када је дошло до силовитог судара између путничког аутомобила марке "ауди" и аутобуса.
У овој језивој несрећи на лицу мјеста погинуо је возач "аудија", М. Ј. (42).
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Према првим информацијама, од силине удара возач аутомобила задобио је повреде опасне по живот и преминуо је прије доласка екипе Хитне помоћи.
У удесу су повријеђени и возач аутобуса, као и више путника који су се у том тренутку налазили у возилу. Како сазнаје Телеграф.рс, међу повријеђеним путницима је махом омладина.
Екипе Хитне помоћи убрзо су стигле на лице мјеста и пружиле прву помоћ повријеђенима, након чега су превезени у најближу здравствену установу на даљу дијагностику и лијечење.
Полиција је одмах блокирала дионицу на којој се догодила несрећа и обавила увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове трагедије.
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Саобраћај на овом дијелу пута био је обустављен и преусмјераван док је трајао увиђај и уклањање смрсканих возила са коловоза. Истрага је у току.
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