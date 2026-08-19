Трагичан судар аута и аутобуса: Једно погинуло, осморо повријеђено

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Познат је узрок тешке саобраћајне несреће која се догодила ноћас око поноћи у Младеновцу.
Од силине удара "ауди" је одлетио ван коловоза. Хоспитализован је возач аутобуса и седморо младих.
Нови и застрашујући детаљи из истраге откривају како је ноћас, око поноћи, дошло до тешке саобраћајне несреће у Младеновцу у којој је живот изгубио М. Ј. (42), док је седморо младих и возач аутобуса повријеђено, сазнаје "Телеграф.рс".
Како се сазнаје, до трагедије је дошло када је возач аутомобил марке "ауди", М. Ј, из за сада непознатих разлога прешао у супротну саобраћајну траку и директно се закуцао у аутобус.
Од силине ударца, "ауди" се одбио, слетио са пута и силовито ударио у бетонску ограду поред коловоза.
Призор на лицу мјеста био је језив. Смрскани аутомобил остао је потпуно уништен, а несрећном возачу није било спаса. Љекари Хитне помоћи и припадници надлежних служби могли су само да констатују смрт када су га извукли из уништеног возила.
"Ударац је био страховит. Аутомобил се након контакта са аутобусом дословно катапултирао ван пута и закуцао у бетон. Возач је извучен мртав", наводи извор близак истрази.
У здравствене установе хитно је превезен возач аутобуса, као и седморо младих путника који су се налазили у аутобусу, међу којима је већина малољетна.
Њима је одмах пружена медицинска помоћ и у току је детаљна дијагностика и утврђивање степена повреда.
Полицијски увиђај трајао је сатима, а саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен. Истрага је у току и она ће утврдити тачне узроке због којих је М. Ј. изгубио контролу над возилом и прешао у супротну траку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
30
11
22
11
15
11
15
Тренутно на програму