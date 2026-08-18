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Жена погинула у тешкој несрећи

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 11:37

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Жена погинула у тешкој несрећи
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ око 22.15 часова на путу између Алексиначког Рудника и Бобовишта у којој је настрадала жена (43), док је мушкарац (43) повријеђен и превезен у Универзитетски клинички центар у Нишу, потврђено је из Полицијске управе Ниш за "Телеграф.рс".

Према првим информацијама до којих је дошао "Телеграф.рс", несрећа се догодила када су се, из за сада непознатих разлога, сударили електрични мопед, на којем су се налазили мушкарац и жена, и путнички аутомобил "фолксваген".

Жена је била путница на електричном мопеду, а након судара је пала са двоточкаша и задобила повреде од којих је преминула на лицу мјеста, док је возач мопеда повријеђен и збринут у УКЦ Ниш, гдје је упућен на даљу дијагностику и лијечење.

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Полиција је обавила увиђај на мјесту несреће, о случају је обавијештено Основно јавно тужилаштво у Алексинцу, док је саобраћај на овој дионици био обустављен током трајања увиђаја.

Тачан узрок и све околности трагедије још нису познати, а биће утврђени истрагом коју спроводе полиција и надлежно тужилаштво.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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