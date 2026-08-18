Како је нестао дјечак (3) из Србије у Ханиотију: Отац страховао од најгорег

Аутор:АТВ редакција
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Трогодишњи дјечак из Србије синоћ је био нестао у Ханиотију, познатом грчком летовалишту на полуострву Халкидики, али је на сву срећу пронађен послије свега 20-ак минута.
Дјечак је пронађен жив и здрав, а Драгица Марић, запослена у клиници у Ханиотију, учествовала је у потрази за дјечаком.
Она је објавила да је дјечак нестао у "Фејсбук" групи "Грчка инфо". Убрзо се ширио апел о несталом дјечаку и на другим друштвеним мрежама, али је на сву срећу драма кратко трајала и није добила трагичан епилог.
Како је испричала Драгица, отац дјечака је панично ушао у ординацију "Халкидики доктор" гдје је она била са колегама. Претходно је у објави на "Фејсбуку" навела да ту дође свако ко има било какве информације о дјечаку или ако га чак пронађе.
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Дјечак је био у једној продавници у Ханиотију, али засад није познато како се тачно одвојио од оца и старије ћерке. Отац је био на корак да позове полицију, али је онда пронашао свог сина на тргу.
Драгица је открила да се отац дјечака веома уплашио јер је ноћу велики број људи на улицама Ханиотија, па је због тога страховао од најгорег. Међутим, дјечак није одлутао далеко и драма није дуго трајала - дјечак је пронађен жив и здрав и убрзо је поново био са својом породицом.
(Телеграф / Мондо)
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