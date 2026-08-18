Logo

Како је нестао дјечак (3) из Србије у Ханиотију: Отац страховао од најгорег

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:42

Коментари:

0
Грчка плажа, море
Фото: Pexels

Трогодишњи дјечак из Србије синоћ је био нестао у Ханиотију, познатом грчком летовалишту на полуострву Халкидики, али је на сву срећу пронађен послије свега 20-ак минута.

Дјечак је пронађен жив и здрав, а Драгица Марић, запослена у клиници у Ханиотију, учествовала је у потрази за дјечаком.

Она је објавила да је дјечак нестао у "Фејсбук" групи "Грчка инфо". Убрзо се ширио апел о несталом дјечаку и на другим друштвеним мрежама, али је на сву срећу драма кратко трајала и није добила трагичан епилог.

Како је испричала Драгица, отац дјечака је панично ушао у ординацију "Халкидики доктор" гдје је она била са колегама. Претходно је у објави на "Фејсбуку" навела да ту дође свако ко има било какве информације о дјечаку или ако га чак пронађе.

Хосам Хасан

Фудбал

Потукле се жене селектора Египта, он у току инцидента изгубио свијест

Дјечак је био у једној продавници у Ханиотију, али засад није познато како се тачно одвојио од оца и старије ћерке. Отац је био на корак да позове полицију, али је онда пронашао свог сина на тргу.

Драгица је открила да се отац дјечака веома уплашио јер је ноћу велики број људи на улицама Ханиотија, па је због тога страховао од најгорег. Међутим, дјечак није одлутао далеко и драма није дуго трајала - дјечак је пронађен жив и здрав и убрзо је поново био са својом породицом.

(Телеграф / Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Нестанак

нестао дјечак

Ханиоти

љетовалиште

Коментари (0)

Више из рубрике

Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Србија

Крвнички тукао супругу, па кад је угледао полицију ухватио сјекиру

1 ч

0
Најновија, ударна вијест

Србија

Умро Андрија Ђокић, прекинуто првенство Србије

13 ч

0
Погинуо радник у "Колубари"

Србија

Погинуо радник у "Колубари"

14 ч

0
Ивица Дачић даје изјаву у Лакташима

Србија

Дачић и СПС излазе самостално на изборе: Имаће кандидата за предсједника

15 ч

0

  • Најновије

10

18

Потписан уговор - успоставља се систем масовне процјене вриједности непокретности

10

10

Отворен кафић у ком раде роботи: Пао свјетски рекорд у брзини прављења кафе

10

10

Како да препознате када је вријеме за паузу од Инстаграма?

10

09

Каран: Стабилност Српске почива на снажним институцијама, Дејтону и вољи народа

10

09

Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима