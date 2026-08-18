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Потукле се жене селектора Египта, он у току инцидента изгубио свијест

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:27

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Селектор Египта Хосам Хасан током утакмице 16. кола Свjетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.
Фото: AP Photo/Erik S. Lesser/Tanjug

Селектор Египта Хосам Хасан доживио је непријатан инцидент након што је избио физички обрачун између његових супруга Ховаида ел Гарабави и Дан Адам.

Према наводима арапског медија Ал-Арабија, расправа између двије жене прерасла је у физички сукоб, током којег су, поред увреда, наводно коришћени и различити предмети.

У јеку хаоса, Хасан се онесвијестио, након чега му је указана помоћ медицинског особља.

Полиција је потом забиљежила пријаве које су против друге стране поднијеле обје супруге. Ипак, неколико сати касније, обје стране одлучиле су да повуку пријаве.

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Инцидент је привукао пажњу јавности, посебно имајући у виду да је Хасан селектор египатске репрезентације која ће наступити на Свјетском првенству. Хасан је водио репрезентацију Египта до осмине финала гдје су "Фараони" поражени од Аргентине резултатом 2:3, преноси Телеграф.

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Тагови :

Египат

Туча

Хосам Хасан

инцидент

физички напад

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