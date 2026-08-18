Потукле се жене селектора Египта, он у току инцидента изгубио свијест

Аутор:АТВ редакција
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Селектор Египта Хосам Хасан доживио је непријатан инцидент након што је избио физички обрачун између његових супруга Ховаида ел Гарабави и Дан Адам.
Према наводима арапског медија Ал-Арабија, расправа између двије жене прерасла је у физички сукоб, током којег су, поред увреда, наводно коришћени и различити предмети.
У јеку хаоса, Хасан се онесвијестио, након чега му је указана помоћ медицинског особља.
Полиција је потом забиљежила пријаве које су против друге стране поднијеле обје супруге. Ипак, неколико сати касније, обје стране одлучиле су да повуку пријаве.
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Инцидент је привукао пажњу јавности, посебно имајући у виду да је Хасан селектор египатске репрезентације која ће наступити на Свјетском првенству. Хасан је водио репрезентацију Египта до осмине финала гдје су "Фараони" поражени од Аргентине резултатом 2:3, преноси Телеграф.
🚨💣 CHAOS IN EGYPT!— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) August 17, 2026
Hossam Hassan, coach of the Egyptian national team, watched his two wives erupt into a violent fight at a hotel on the North Coast.
The stress proved too much — Hassan fainted on the spot and was rushed to hospital, while police detained both women. 😱🔥 pic.twitter.com/EkMDEj8Ftf
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