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Дејан Станковић под истрагом

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 21:21

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Фото: Таnjug/Аmir Hamzagić

Дејан Станковић, бивши тренер Црвене звезде, тема је дисциплинских органа Фудбалског савеза Србије.

Против Станковића је у ФСС стигла пријава због понашања на мечу са Новим Пазаром (2:0).

Због неспортског понашања, али и изречених увреда, делегат Владо Глођовић је имао пуне руке посла.

Тај документ је проследио Заједници клубова Супер и Прве лиге Србије.

Станковић, пак, током саме утакмице није зарадио искључење од стране судије Предрага Јањуша.

Коначну ријеч, пише "Спорт клуб"; даће Дисциплинска и етичка комисија ФСС.

Подсјетимо, Станковић је Звезду напустио само неколико дана након овог меча са Пазаром.

Кобан је био пораз од Хапоел Бер Шеве у квалификацијама за Лигу шампиона.

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Тагови :

Дејан Станковић

истрага

Фудбалски савез Србије

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