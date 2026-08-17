Дејан Станковић под истрагом

Аутор:АТВ редакција
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Дејан Станковић, бивши тренер Црвене звезде, тема је дисциплинских органа Фудбалског савеза Србије.
Против Станковића је у ФСС стигла пријава због понашања на мечу са Новим Пазаром (2:0).
Због неспортског понашања, али и изречених увреда, делегат Владо Глођовић је имао пуне руке посла.
Тај документ је проследио Заједници клубова Супер и Прве лиге Србије.
Станковић, пак, током саме утакмице није зарадио искључење од стране судије Предрага Јањуша.
Коначну ријеч, пише "Спорт клуб"; даће Дисциплинска и етичка комисија ФСС.
Подсјетимо, Станковић је Звезду напустио само неколико дана након овог меча са Пазаром.
Кобан је био пораз од Хапоел Бер Шеве у квалификацијама за Лигу шампиона.
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