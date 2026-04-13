Како Звезда може директно у Лигу шампиона? Ово је сценарио

13.04.2026 16:49

Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.
Фото: ФК Црвена звезда

Црвена звезда могла би директно да се пласира у Лигу шампиона. Наде за тим Дејана Станковића и даље постоје, а оне се заснивају на петогодишњем клупском коефицијенту.

Биће неопходно да клуб обезбиједи квалификације, као и да буде шампион у домаћем првенству, а црвено-бијели су на добром путу да остваре циљ.

Црвена звезда је тренутно седма на табели која води ка директном пласману у Лигу шампиона. Међутим, тим Дејана Станковића је заправо први по испуњавању свих критеријума, пошто је једини на челу националног такмичења. У овом случају - Звезда је прва на табели Суперлиге и тако би се са нешто ниже позиције пробила изнад ривала у Грчкој, Украјини, Данској, Мађарској и Шкотској.

Помно ће пратити резултате

Највећи проблем за црвено-бијеле биће такмичења у Украјини и Шкотској, мада ће се резултати помно пратити и у Мађарској.

Шахтјор, Ренџерс и Ференцварош су највећа пријетња. Шахтјор је седам мечева пре краја изједначен са Черкасијем, али има и меч мање, што даље каже да је титула све извјеснија.

Ренџерс се такође вратио у трку за титулу, заостаје свега бод за првопласираним Хартсом. На Острву остаје још пет кола до краја такмичења, а с друге стране је Ференцварош на три бода заостатка у односу на Ђер, а има и утакмицу мање.

Ситуација није сјајна за тим из Љутице Богдана, али наде и даље постоје. У случају да се директан пласман не обистини, црвено-бијели ће од другог кола квалификација тражити прољеће у Европи.

(Мондо)

