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Пожар у ТЦ "Енјуб" под контролом, двојица ватрогасаца лакше повријеђена

Аутор:

АТВ
15.06.2026 10:03

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пожар у ТЦ Енјуб на Новом Београду
Фото: Društvene mreže

Избио је пожар у тржном центру "Енјуб" на Новом Београду. Велики број ватрогасних екипа је на терену. Командант Ватрогасне бригаде Београд Драган Мирковић рекао је да у пожару нема повријеђених цивила, док су двојица ватрогасца лакше повријеђена. Поручује да је пожар под контролом.

Пожар је избио око шест часова, а Мирковић истиче да је ватром захваћена једна осмина од укупног броја локала, што је, како каже, између 60 и 70 објеката.

"Најбитније је да није било страдалих или повријеђених. И даље радимо на гашењу пожара. Када будемо сигурни да се ватра више неће ширити, објавићемо локализацију. Гашење отежава сама конструкција објекта, који је састављен од сендвич панела и других старијих материјала", наводи Мирковић та РТС

Наглашава и да у гашењу пожара учествује 45 ватрогасаца, са 14 возила.

"Сви неопходни капацитети потребни за гашење пожара су употребљени", закључио је Мирковић.

Пожар се гаси из више праваца, а ватрогасци покушавају да спријече да се ватра прошири.

Станари околних зграда упозорени су да затворе прозоре.

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Тагови :

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пожар

ватра

Ватрогасци

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