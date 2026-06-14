Нова трагедија на ријеци: Пронађена тијела двојице мушкараца

Аутор:АТВ
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Тијела двојице мушкараца, који су нестали на Тиси код Сенте, пронашла је данас жандармерија.
Припадници Жандармерије, који су се данас укључили у потрагу, пронашли су тијела на дубини од 12 метара, преносе београдски медији.
Пронађена су тијела О. Г. /47/ и С. И. /49/ из Новог Орахова код Бачке Тополе, преноси РТС.
Из Основног јавног тужилаштва у Сенти раније су навели да је чамац примијећен синоћ око 19.00 часова, када је без контроле кружио Тисом.
Околности трагедије још нису познате.
Према незваничним информацијама, један од несталих мушкараца није био пливач, а сви детаљи биће познати након истраге.
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