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Туга: Дјечак (13) украо ауто па се слупао, ријечи које је рекао српској полицији кидају душу!

Аутор:

АТВ
13.06.2026 10:34

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Права драма, која је убрзо прерасла у дирљиву и тешку животну причу, одиграла се синоћ у Гроцкој када је тринаестогодишњи дјечак отуђио аутомобил, а потом њиме изазвао саобраћајну незгоду, сазнаје "Телеграф.рс".

Иза овог инцидента крије се потресна судбина малољетника који је полицајцима признао да је само тражио заклон од хладноће и мјесто гдје би заспао.

Кључ у брави привукао пажњу

Све је почело у петак увече, када је полицији у Гроцкој стигао хитан позив од једног мјештанина. Човјек је, видно узнемирен, пријавио да му је испред саме куће нестао аутомобил. Испоставило се да је власник несвјесно олакшао посао дјечаку – возило је оставио откључано, а кључ се, на несрећу, налазио у њему.

Полицијска патрола је одмах реаговала и кренула у интензивну потрагу за несталим возилом. Недуго након пријаве, аутомобил је лоциран, али је дјечак у међувремену изгубио контролу и изазвао удес. На срећу, у овој саобраћајној незгоди нико није повријеђен, иако је на оба возила причињена знатна материјална штета.

„Немам родитеље и живим на улици“

Када су га полицајци затекли за воланом и провели у станицу, услиједило је потресно свједочење које је шокирало присутне службенике:

„Побјегао сам из Прихватилишта за дјецу Београд. Немам родитеље и живим на улици... Нисам имао злу намјеру, само сам видио откључан ауто и хтио сам да уђем унутра и преспавам“, изјавио је тринаестогодишњи дјечак.

О цијелом случају хитно је обавијештен и Центар за социјални рад, чије су службе одмах преузеле бригу о дјетету.

С обзиром на то да је ријеч о дјетету, закон је јасан. Дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду (Одјељење за малољетнике) изјаснио се о овом случају.

Тужилаштво је донијело одлуку да се поступак не покреће.

Пошто дјечак има тек 13 година, он спада у категорију млађих малољетника и законски је кривично неодговоран.

Озбиљан апел за све возаче

Овај несвакидашњи и тужан догађај поново је отворио болно питање проблематике дјеце која бораве на улици, њиховог збрињавања и безбједности.

Са друге стране, полиција и медији још једном апелују на све возаче да никада не остављају кључеве у бравама својих аутомобила, чак и када их паркирају у сопственом дворишту или непосредно испред кућног прага. Тренутак непажње довољан је да доведе до озбиљних посљедица.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

бескућник

Дјечак

удес

дјечак украо ауто

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