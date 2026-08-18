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Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже

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Извор:

АТВ

18.08.2026 16:52
Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о води у Бањалуци и стању водоводне мреже.

Говорићемо капацитетима и улагањима, о кваровима и одржавању, о управљању и све већим потребама града за основном људском потребом.

Јесмо ли ближе томе да цијели град има воду или да нема воде у цијелом граду?
Шта рјешава нови цјевовод до Туњица, а која насеља ће се начекати коначног рјешења?

За 'Битно' говоре: Радован Мајкић, директор 'Водовод' а.д. Бањалука, Милан Мазалица, директор 'Водовод' а.д. Бањалука 2003-2013. год. и Недељко Судар, експерт хидротехничке струке, директор 'Завода за водопривреду' д.о.о. Бијељина.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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Тагови :

Битно

Андреа Јаглица

АТВ

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