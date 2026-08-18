Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о води у Бањалуци и стању водоводне мреже.
Говорићемо капацитетима и улагањима, о кваровима и одржавању, о управљању и све већим потребама града за основном људском потребом.
Јесмо ли ближе томе да цијели град има воду или да нема воде у цијелом граду?
Шта рјешава нови цјевовод до Туњица, а која насеља ће се начекати коначног рјешења?
За 'Битно' говоре: Радован Мајкић, директор 'Водовод' а.д. Бањалука, Милан Мазалица, директор 'Водовод' а.д. Бањалука 2003-2013. год. и Недељко Судар, експерт хидротехничке струке, директор 'Завода за водопривреду' д.о.о. Бијељина.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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