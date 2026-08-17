Важно: Рад и функционисање Меморијалног центра у Поточарима

Извор:
АТВ
'Важно' вечерас у 21 час и 21 минут о раду и функционисању Меморијалног центра у Поточарима.
Гдје је новац који је годинама добијао овај Центар?
За 'Важно' говоре: Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила, Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице и Љубинко Митровић, професор кривичног права.
'Важно', нови формат у нашем програму, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.
Емисију 'Важно' уређује и води Дејан Рауш.
'Важно' понедјељком у 21 час и 21 минут.
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