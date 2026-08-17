Logo

Важно: Рад и функционисање Меморијалног центра у Поточарима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

17.08.2026 16:30
Важно: Рад и функционисање Меморијалног центра у Поточарима
Фото: атв

'Важно' вечерас у 21 час и 21 минут о раду и функционисању Меморијалног центра у Поточарима.

Гд‌је је новац који је годинама добијао овај Центар?


За 'Важно' говоре: Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила, Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице и Љубинко Митровић, професор кривичног права.

'Важно', нови формат у нашем програму, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.

Емисију 'Важно' уређује и води Дејан Рауш.

'Важно' понедјељком у 21 час и 21 минут.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

важно

Дејан Рауш

АТВ

Више из рубрике

Нова сезона емисије 'У првом плану': У новом термину, разговор са Дарком Милуновићем

Емисије

Нова сезона емисије 'У првом плану': У новом термину, разговор са Дарком Милуновићем

1 д

0
Нови формати у нашем програму од понедјељка

Емисије

Нови формати у нашем програму од понедјељка

2 д

0
Поновно школовање Моли Сингер: Повратак у студентске дане

Емисије

Поновно школовање Моли Сингер: Повратак у студентске дане

4 д

0
Мртав ладан: Где је деда?

Емисије

Мртав ладан: Где је деда?

4 д

0

  • Најновије

22

54

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

22

42

Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

22

42

Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

22

21

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

22

18

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима