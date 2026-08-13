Logo

Поновно школовање Моли Сингер: Повратак у студентске дане

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

13.08.2026 15:44
Поновно школовање Моли Сингер: Повратак у студентске дане
Фото: атв

Поновно школовање Моли Сингер је америчка комедија из 2023. године у режији Ендија Палмера.

Радња прати Моли Сингер којој пријети отказ, а једина сламка спаса јој је повратак у студентске дане. Шефица Бренда нуди јој могућност да се поново упише на свој стари факултет, спријатељи с њеним, социјално неприхваћеним сином Елиотом и помогне му да постане 'херој' кампуса. Иако је Моли била душа сваке студентске журке, повратак ће јој показати да се много тога промијенило, а покушај да од Елиота направи 'популарног момка' претвориће се у низ урнебесних ситуација.

Уз помоћ свог најбољег пријатеља Moли креће у битку да спаси своју будућност.

Поновно школовање Моли Сингер - недјеља у 22 часа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

страни филмови

Више из рубрике

Мртав ладан: Где је деда?

Емисије

Мртав ладан: Где је деда?

4 ч

0
Ноћни позиви: Између мрачних улица Ливерпула и соспствених демона

Емисије

Ноћни позиви: Између мрачних улица Ливерпула и соспствених демона

5 ч

0
Документарни серијал: Највеће пљачке у историји са Пирсом Броснаном

Емисије

Документарни серијал: Највеће пљачке у историји са Пирсом Броснаном

5 ч

0
Предсједник: Шта се деси када се оголи најважнија споредна ствар на свијету?

Емисије

Предсједник: Шта се деси када се оголи најважнија споредна ствар на свијету?

6 ч

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима