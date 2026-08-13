Поновно школовање Моли Сингер: Повратак у студентске дане

Извор:
АТВ
Поновно школовање Моли Сингер је америчка комедија из 2023. године у режији Ендија Палмера.
Радња прати Моли Сингер којој пријети отказ, а једина сламка спаса јој је повратак у студентске дане. Шефица Бренда нуди јој могућност да се поново упише на свој стари факултет, спријатељи с њеним, социјално неприхваћеним сином Елиотом и помогне му да постане 'херој' кампуса. Иако је Моли била душа сваке студентске журке, повратак ће јој показати да се много тога промијенило, а покушај да од Елиота направи 'популарног момка' претвориће се у низ урнебесних ситуација.
Уз помоћ свог најбољег пријатеља Moли креће у битку да спаси своју будућност.
Поновно школовање Моли Сингер - недјеља у 22 часа.
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