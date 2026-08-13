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Мртав ладан: Где је деда?

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Извор:

АТВ

13.08.2026 15:23
Мртав ладан: Где је деда?
Фото: атв

'Мртав ладан' је култна српска комедија из 2002. године, у режији Милорада Милинковића.

Браћа Киза и Леми крећу возом у Вршац, али са собом носе и мртвог дједа, јер немају новца да га превезу. Путовање додатно компликује нарко-дилер Лимени, који, страхујући од полиције, у дједов џеп сакрива пакет дроге.

Док Киза и Леми одлазе у вагон-ресторан, воз нагло кочи, а тежак кофер пада на дједа. Путници у купеу закључују да га је то усмртило и одлучују да већ мртвог дједа избаце кроз прозор. Тада настаје потпуни хаос, креће потрага која се претвара у низ урнебесних и потпуно неочекиваних ситуација.

Црни хумор, бизарне околности и ликови који из једне невоље упадају у другу учинили су овај филм једном од омиљених домаћих комедија.

'Мртав ладан' субота у 22 часа и 30 минута.

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домаћи филмови

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