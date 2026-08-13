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Којић: Меморијални центар оружје у рукама политичара из ФБиХ

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 16:06

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Којић: Меморијални центар оружје у рукама политичара из ФБиХ

Нова кривична пријава која је упућена из Меморијалног центра Поточари поново показује да је та установа оружје у рукама политичара из ФБиХ или појединих из Републике Српске, чије су странке са централом у Сарајеву, оцијенио је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.

"Овога пута на мети је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара, јер се /директору Меморијалног центра Сребреница Емиру/ Суљагићу и његовим јаранима не свиђа оно што Амиџић ради и прича", рекао је Срни Којић.

Којић је упитао шта је сљедеће послије Милорада Додика, РТРС-а, Бранимира Ђуричића, Гвоздена Шарца, Наде Велетић, али и њега лично, те свих оних који кажу оно што се не свиђа "поточарској поратној елити".

"Не би ме зачудило да Тужилаштво БиХ једну канцеларију формира у самом Меморијалном центру и крене у лов на све Србе који не кажу исто као Суљагић и његова екипа. Свуда се представљају као демократски оријентисани, а од тога нема ништа, јер им је једино прихватљиво оно што они мисле", рекао је Којић.

Према његовим ријечима, понашају се као размажена дјеца која не желе да се играју ако није по њиховом и сваку своју грешку или малверзацију бране тим да су они преживјели некакав геноцид.

Којић је упитао Суљагића - шта је српски народ преживио у и око Сребренице, те колико је муслимана умрло за вријеме рата у Сребреници и гдје су ти људи сахрањени?

"Шта је са атентата које су вршили Насер и његови кољачи, а којих је чини ми се 40-ак, како свједоче Хусо Салиховић и Ибран Мустафић над којим је више пута покушан атентат?", упитао је Којић.

Он је упитао и до кад мисле да користе Центар као политичко уружје умјесто да поштују све жртве као што то ради српски народ, што је више пута и показано.

Суљагић је Тужилаштву БиХ поднио кривичну пријаву против Амиџића због, како је навео, сумње да није извршавао одлуке високог представника које се односе на Меморијални центар.

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини раније је формирало предмет у вези са пословањем Јавне установе Меморијални центар Сребреница у 2022. години по пријави за утају пореза и доприноса.

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Тагови :

Бранимир Којић

Меморијални центар Поточари

Меморијални центар Сребреница

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