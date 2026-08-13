Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић након што је директор Меморијалног центра Сребреница, Тужилаштву БиХ поднио кривичну пријаву против њега.
"Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу", рекао је Амиџић.
Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу. pic.twitter.com/KHbilyH48b— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) August 13, 2026
Емир Суљагић је Тужилаштву БиХ поднио кривичну пријаву против Срђана Амиџића због, како је навео, "сумње на извршење кривичног дјела неизвршавање одлука високог представника" која се односи на овај центар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму