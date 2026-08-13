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Амиџић: Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 12:51

Коментари:

5
Срђан Амиџић
Фото: ATV

Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић након што је директор Меморијалног центра Сребреница, Тужилаштву БиХ поднио кривичну пријаву против њега.

"Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу", рекао је Амиџић.

Емир Суљагић је Тужилаштву БиХ поднио кривичну пријаву против Срђана Амиџића због, како је навео, "сумње на извршење кривичног дјела неизвршавање одлука високог представника" која се односи на овај центар.

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Тагови :

Емир Суљагић

Срђан Амиџић

Коментари (5)

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