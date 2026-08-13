Износ од 100 КМ: Влада донијела Уредбу о додјели туристичких ваучера

Аутор:АТВ редакција
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На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је Уредбу о додјели туристичких ваучера грађанима Републике Српске за субвенционисано коришћење угоститељских услуга у угоститељским објектима за смјештај, а све с циљем развоја домаћег туризма.
"Предложеним рјешењем грађанин Републике Српске може користити један туристички ваучер у вриједности од 100 КМ под условом да оствари најмање два ноћења заредом које укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај", наводе из Владе Републике Српске.
Како наводе из Владе, основни циљ ваучера је да се подстиче путовање и коришћење туристичких услуга унутар Републике Српске, што директно користи угоститељима који пружају услуге смјештаја, ресторанима и другим пружаоцима услуга.
"Општи циљ издавања туристичког ваучера је помоћ туристичком сектору и грађанима Републике Српске, како би се мотивисали да одмор проведу у Републици Српској ради развоја домаћег туризма и повећања потрошње у Републици Српској", речено је из Владе
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