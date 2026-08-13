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Износ од 100 КМ: Влада донијела Уредбу о додјели туристичких ваучера

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:04

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Врбас
Фото: АТВ

На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је Уредбу о додјели туристичких ваучера грађанима Републике Српске за субвенционисано коришћење угоститељских услуга у угоститељским објектима за смјештај, а све с циљем развоја домаћег туризма.

"Предложеним рјешењем грађанин Републике Српске може користити један туристички ваучер у вриједности од 100 КМ под условом да оствари најмање два ноћења заредом које укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај", наводе из Владе Републике Српске.

Како наводе из Владе, основни циљ ваучера је да се подстиче путовање и коришћење туристичких услуга унутар Републике Српске, што директно користи угоститељима који пружају услуге смјештаја, ресторанима и другим пружаоцима услуга.

"Општи циљ издавања туристичког ваучера је помоћ туристичком сектору и грађанима Републике Српске, како би се мотивисали да одмор проведу у Републици Српској ради развоја домаћег туризма и повећања потрошње у Републици Српској", речено је из Владе

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Тагови :

туристичке дестинације

туристи

Туристички ваучери

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