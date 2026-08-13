Logo

Позната банка укида рачуне хиљадама корисника

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:15

Коментари:

0
банкомат апарат новацподизање новца
Фото: Pexel/Eduardo Soares

Њемачка централна банка намјерава да укине бесплатне рачуне за своје службенике, потврдила је портпарол Бундесбанке, након што је то објавио пословни лист "Ханделсблат".

Мјера би требало да обухвати око 21.000 рачуна, објавио је "Ханделсблат".

Запослени у њемачкој централној банци до сада су имали право на бесплатно вођење рачуна, и то доживотно, односно и након одласка у пензију.

Помрачење сунца

Здравље

Љекари упозоравају: Једна грешка током помрачења Сунца можда је оштетила ваш вид

Бундесбанк је потврдила одлуку о укидању пословања са личним рачунима запослених, коју је одобрило посебно тијело за рјешавање спорова са представницима запослених, преноси "Пословни дневник".

Према писању "Ханделсблата", рачуни више не задовољавају актуелне стандарде и потребно их је хитно модернизовати. У љето 2024. године предсједник Бундесбанке Јоаким Нагел процијенио је трошкове модернизације на више десетина милиона евра.

Нагел је већ тада најавио укидање рачуна, истакавши, поред трошкова модернизације, и судску пресуду према којој су интерни рачуни противзаконити.

Незадовољство и критике управи

Одлука је ипак изазвала незадовољство међу службеницима банке. Њихови представници критиковали су управу зато што је, како наводе, одбила да разговара о споразумном рјешењу.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Реконструисани пут Фоча-Хум значиће нове могућности за економски развој

Рачуни би, према "Ханделсблату", требало да буду укинути најкасније до завршетка прелазног периода средином 2029. године. Бундесбанк у међувремену мора од пословних банака да затражи "партнерске понуде" и да их представи власницима рачуна.

Централна банка понудиће службеницима и пензионерима и помоћ при пребацивању рачуна.

Портпарол Бундесбанке није жељела да изнесе додатне појединости, истакавши да је постигнут договор да садржај разговора не буде објављен у јавности, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бундесбанка

банка

Рачун

Њемачка

Укидање рачуна

Коментари (0)

Више из рубрике

Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

Свијет

Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

6 ч

0
Двије жене се расхлађују под распршивачима водене измаглице у Паризу током топлотног таласа, у суботу, 11. јула 2026. године.

Свијет

У Француској због врућина издато друго највише упозорење због врућина

7 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Позната авио-компанија уводи обавезно тестирање на психоактивне супстанце

7 ч

0
Врућине

Свијет

Црни рекорд: Од врућине овог љета у Њемачкој умрло 12.500 људи

7 ч

0

  • Најновије

20

36

Диско Крајина на Мањачи осваја регион: Млади из Србије хрле ка Бањалуци

20

36

Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

20

33

Због ових грешака са обрвама можете изгледати старије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима