Позната банка укида рачуне хиљадама корисника

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка централна банка намјерава да укине бесплатне рачуне за своје службенике, потврдила је портпарол Бундесбанке, након што је то објавио пословни лист "Ханделсблат".
Мјера би требало да обухвати око 21.000 рачуна, објавио је "Ханделсблат".
Запослени у њемачкој централној банци до сада су имали право на бесплатно вођење рачуна, и то доживотно, односно и након одласка у пензију.
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Бундесбанк је потврдила одлуку о укидању пословања са личним рачунима запослених, коју је одобрило посебно тијело за рјешавање спорова са представницима запослених, преноси "Пословни дневник".
Према писању "Ханделсблата", рачуни више не задовољавају актуелне стандарде и потребно их је хитно модернизовати. У љето 2024. године предсједник Бундесбанке Јоаким Нагел процијенио је трошкове модернизације на више десетина милиона евра.
Нагел је већ тада најавио укидање рачуна, истакавши, поред трошкова модернизације, и судску пресуду према којој су интерни рачуни противзаконити.
Одлука је ипак изазвала незадовољство међу службеницима банке. Њихови представници критиковали су управу зато што је, како наводе, одбила да разговара о споразумном рјешењу.
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Рачуни би, према "Ханделсблату", требало да буду укинути најкасније до завршетка прелазног периода средином 2029. године. Бундесбанк у међувремену мора од пословних банака да затражи "партнерске понуде" и да их представи власницима рачуна.
Централна банка понудиће службеницима и пензионерима и помоћ при пребацивању рачуна.
Портпарол Бундесбанке није жељела да изнесе додатне појединости, истакавши да је постигнут договор да садржај разговора не буде објављен у јавности, преноси "Б92".
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