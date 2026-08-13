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Позната авио-компанија уводи обавезно тестирање на психоактивне супстанце

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 12:55

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Kadin Eksteen

Индијска авио-компанија "Ер Индија" уводи обавезно тестирање на психоактивне супстанце за све пилоте, проширујући контроле изван регулаторних захтјева, неколико дана након што је пилот који је учествовао у озбиљном инциденту током лета био позитиван на марихуану, наводи се у интерном меморандуму.

Тестовима ће се провјеравати присуство супстанци и лијекова забрањених прописима у области ваздухопловства, а биће спровођени уз обуку у академији авио-компаније у Гуруграму, након летова у центрима за брифинге и канцеларијама, или на локацијама које одреде матичне базе пилота.

Тестирани ће бити и пилоти нискобуџетне подружнице "Ер Индија Експрес".

Ова мјера услиједила је након инцидента који се догодио 4. августа, када је авион "ербас А 320" компаније "Ер Индија", који је летио из Пукета за Делхи, током крстарења изненада изгубио висину од око 90 метара, преноси Срна.

Капетан авиона био је позитиван на марихуану на тесту на наркотике, те је против њега покренут и дисциплински поступак.

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Тагови :

авион

Индија

тестирање

пилот

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