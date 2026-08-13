Црни рекорд: Од врућине овог љета у Њемачкој умрло 12.500 људи

Аутор:АТВ редакција
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У Њемачкој је од посљедица врућине од 6. априла до 2. августа умрло око 12.500 људи, саопштио је данас Институт "Роберт Кох", док је министар животне средине Њемачке Карсен Шнајдер поново затражио измјене Устава како би савезна влада имала већа овлашћења у заштити становништва од високе температуре.
Претходна процена Института "Роберт Кох" била је да је у истом периоду од врућине страдало 11.900 људи, пише њемачки Зеит. Од укупно 12.500 процијењених смртних случајева, 9.600 забиљежено је од 22. до 28. јуна, када је на појединим мјестима измјерена рекордна температура већа од 41 степен Целзијуса.
Према подацима Института "Роберт Кох", 2026. година је рекордна када је ријеч о смртним случајевима повезаним са врућином. До сада је највише таквих смрти забиљежено 2018. године, када је према најновијој процјени института страдало око 9.400 људи.
Савезни министар животне средине Карсен Шнајдер поново је затражио измјене Устава Немачке како би савезна влада добила већи простор за дјеловање у заштити од екстремних врућина.
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Шнајдер је за Зеит рекао да савезна влада у појединачним случајевима може да помогне општинама, на примјер финансирањем стручњака за прилагођавање климатским промјенама, али да мјере попут стварања хладовине и уклањања асфалтираних и других непропусних површина у градовима тренутно не може да финансира због уставних ограничења.
Он је предложио увођење заједничког задатка савезне владе и покрајина, што би омогућило савезној влади да финансијски помаже покрајинама, градовима и општинама у спровођењу мјера заштите од врућине.
Хришћанско-демократска унија (ЦДУ), Хришћанско-социјална унија (ЦСУ) и Социјалдемократска партија Њемачке (СПД) договориле су коалиционим споразумом да размотре увођење таквог заједничког задатка.
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