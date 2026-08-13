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Аеродром у Сицилији затворен до сутра

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 12:32

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

Летови на аеродрому у Катанији на Сицилији остаће обустављени до сутра ујутру због пепела који избацује вулкан Етна.

"Сви доласци и одласци на овом аеродрому, петом најпрометнијем у Италији по броју путника, биће обустављени до сутра у 3.00 часа", саопштио је оператер аеродрома.

Путницима је савјетовано да прије доласка на аеродром провјере статус својих летова код авио-компанија.

Ерупција Етне током протекле седмице довела је до отказивања или преусмјеравања стотина летова.

Продужена ограничења уведена су у јеку љетне туристичке сезоне, што је погодило хиљаде путника и додатно оптеретило остале аеродроме на Сицилији, преноси Срна.

Етна, највиши и најактивнији вулкан у Европи, често изазива поремећаје у раду аеродрома у Катанији.

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Тагови :

Сицилија

летови

етна

ерупција вулкана

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.

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