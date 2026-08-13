Аеродром у Сицилији затворен до сутра

Аутор:АТВ редакција
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Летови на аеродрому у Катанији на Сицилији остаће обустављени до сутра ујутру због пепела који избацује вулкан Етна.
"Сви доласци и одласци на овом аеродрому, петом најпрометнијем у Италији по броју путника, биће обустављени до сутра у 3.00 часа", саопштио је оператер аеродрома.
Путницима је савјетовано да прије доласка на аеродром провјере статус својих летова код авио-компанија.
Ерупција Етне током протекле седмице довела је до отказивања или преусмјеравања стотина летова.
Продужена ограничења уведена су у јеку љетне туристичке сезоне, што је погодило хиљаде путника и додатно оптеретило остале аеродроме на Сицилији, преноси Срна.
Етна, највиши и најактивнији вулкан у Европи, често изазива поремећаје у раду аеродрома у Катанији.
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