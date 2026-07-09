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Етна се смирила: Завршена еруптивна фаза

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 15:57

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Вулкан Етна
Фото: pexels/Karl K

На вулкану Етна завршена је еруптивна фаза, која је трајала скоро три дана. Из централног кратера сливала се ужарена лава, стварајући спектакуларан „лавин водопад“. Због ерупције приступ опасној зони био је у потпуности забрањен за посјетиоце.

(спутник србија)

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Тагови :

етна

ерупција вулкана

вулкан

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