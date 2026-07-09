Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

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Припадници Специјалне антитерористичке јединице и Жандармерије Министарства унутрашњих послова Републике Српске показали су приликом учешћа у вишебоју Оружаних снага БиХ висок ниво физичке спремности, спретности и професионалних вјештина.
Кроз низ захтјевних дисциплина још једном су потврдили да су дисциплина, тимски дух и предан рад темељ успјеха у сваком изазову, саопштено је из МУП-а.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир својим присуством пружио је подршку полицијским службеницима, те истакао значај оваквих такмичења за јачање физичке спремности, професионализма и међуинституционалне сарадње.
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