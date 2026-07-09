Logo

Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

09.07.2026 16:23

Коментари:

1
Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју
Фото: Facebook/MUP Republike Srpske

Припадници Специјалне антитерористичке јединице и Жандармерије Министарства унутрашњих послова Републике Српске показали су приликом учешћа у вишебоју Оружаних снага БиХ висок ниво физичке спремности, спретности и професионалних вјештина.

Кроз низ захтјевних дисциплина још једном су потврдили да су дисциплина, тимски дух и предан рад темељ успјеха у сваком изазову, саопштено је из МУП-а.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир својим присуством пружио је подршку полицијским службеницима, те истакао значај оваквих такмичења за јачање физичке спремности, професионализма и међуинституционалне сарадње.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

тактичка вјежба

Коментари (1)

Више из рубрике

НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

Република Српска

НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

48 мин

2
Посебна сједница Народне Скупштине Републике Српске

Република Српска

Усвојене допуне: До три године затвора за величање НДХ и тзв. Армије БиХ

51 мин

1
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Република Српска

Остојић: Борба за независност Српске биће настављена

1 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Република Српска

Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

2 ч

0

  • Најновије

16

35

Привремено смањен број радник дана у појединим амбулантама

16

31

Креативност која настаје у тренутку

16

23

Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

16

05

Бањалучанка Николина Латиновић великим срцем мијења поглед на живот

16

00

НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима