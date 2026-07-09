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Ковачевић: Блануша и Станивуковић ће бити предсједници Републике и Владе једино уколико послије октобра наступи мјесец лимбург

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 17:09

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Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СДС-а Бранко Блануша и предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић ће бити предсједници Републике и Владе, једино уколико послије октобра наступи мјесец лимбург, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Значи никад", написао је Ковачевић на Иксу.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

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