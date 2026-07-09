Ковачевић: Блануша и Станивуковић ће бити предсједници Републике и Владе једино уколико послије октобра наступи мјесец лимбург

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДС-а Бранко Блануша и предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић ће бити предсједници Републике и Владе, једино уколико послије октобра наступи мјесец лимбург, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Значи никад", написао је Ковачевић на Иксу.
Блануша и Станивуковић ће бити предсједници Републике и Владе, једино уколико послије октобра наступи мјесец лимбург.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) July 9, 2026
Значи никад.
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