"Нису знали да сам промијенила пол" Инфлуенсерка шокирала о бившим момцима

Аутор:АТВ редакција
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Српска инфлуенсерка Николина Ковачевић отворено је проговорила о својој транзицији, љубавном животу и тешким тренуцима из прошлости.
Николина, која је рођена у тијелу мушкарца под именом Његош, признала је да је била у везама са мушкарцима који нису знали за њену прошлост прије него што је постала жена.
Николина Ковачевић је открила детаље својих романси из периода док је живела у иностранству.
- Било је мушкараца који нису знали да сам промијенила пол. Генерално када би та веза потрајала, ја бих им рекла, ја то причам када је озбиљан однос. Зашто бих ја то причала свакоме, то је само један део мене," изјавила је инфлуенсерка.
Причала је да је била у љубавној вези са неименованим српским фудбалером који није ожењен и који каријеру гради у иностранству.
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Николина је од малих ногу знала да је жена. Њен пут ка правом идентитету састојао се од хормонских терапија и естетских корекција, а завршен је операцијом промене пола коју је одлучила да снима. О тешком опоравку након хируршког захвата кратко је рекла: "Прва два дана сам имала јаке болове.
У својој мисији имала је потпуну подршку мајке, док је однос са оцем Жељком био знатно другачији. Њен отац је, по њеном признању, од ње желио да направи "мушкарчину", али је Николина истакла да то једноставно није било могуће.
- Знала сам да Његош никада не може да буде мушкарац, да ће бити ово што сад сви виде. Не могу да кажем да се Његош опирао Жељку, јер није било ни простора за тако нешто, није било могуће - објаснила је она.
(блиц)
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