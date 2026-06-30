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Преминуо отац Анђелке Прпић

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:16

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Преминуо отац Анђелке Прпић

Предраг Стевић, отац глумице Анђелке Стевић Жугић (еx Прпић) преминуо је у Пожаревцу, а тужну вијест саопштио је глумичин брат Бојан.

И Анђелка се јавно опростила од тате. Она је путем Инстаграма подијелила њихове заједничке успомене уз поруку која тјера сузе на очи.

“Мој анђео чувар. Мој понос. Мој најбољи човјек на свијету. У сваком сљедећем животу – бирам тебе и наћићу те. Нека те анђели чувају, а ти пјевуши…”, написала је Анђелка уз заједничке фотографије са оцем.

Претходно је тужну вијест на мрежама потврдио Анђелкин брат, Бојан.

“Са болом у срцу обавјештавам вас да је синоћ преминуо мој драги отац Предраг Стевић Прежа. Сахрана ће се обавити у сриједу, 1. јула, на Старом гробљу у Пожаревцу”, написао је он.

Иначе, Анђелка Прпић ових дана борави у Паризу на породичном одмору у друштву супруга Марка и сина Јакше.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Предраг Стевић

Анђелка Прпић

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