Ивана Дудић је природна од главе до пете: Ово је њена "тајна"

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Ивана Дудић одлучила је да врели љетњи дан проведе на води, у друштву својих блиских пријатељица.
Она је са пратиоцима на Инстаграму подијелила тренутке чисте уживанције док у белом бикинију, са осмијехом на лицу и пићем у руци, самоувјерено управља бродом.
Атрактивна бринета је овом објавом још једном показала савршену линију, али и то да одлично влада ситуацијом на таласима.
Да мисли на своје пратиоце и док крстари, потврдила је кратком поруком "Љубимо вас" коју је исписала преко снимка.
Коментари и реакције на ово њено опуштено, а уједно веома атрактивно и природно издање, одмах су почели да се нижу.
Сцена
Коментари не престају: Кад се Ивана Дудић скине нико не остане равнодушан
Ивана Дудић (34) важи за једну од најатрактивнијих и најнегованијих глумица млађе генерације. Ипак, како каже, иза добре форме не стоје ригорозне дијете ни исцрпљујући тренинзи, већ баланс, дисциплина и здраве навике које је годинама градила.
Открила је како одржава линију и којих се правила у исхрани придржава.
- Вјежбам пилатес реформер, али не фанатично. Већ годинама не једем месо, а бели шећер сам избацила прије годину и по дана. Колаче замјењују мед и урме. Осјећам се много боље у својој кожи од кад се тако храним - рекла је Ивана Дудић.
Глумица је у једном интервјуу открила и шта је за њу апсолутни модни промашај када су мушкарци у питању.
- Голи глежњеви. Међу мојим другарицама постоји интерна фора о томе. Све и да је најљепши на свијету, кад су зглобови голи све пада у воду - рекла је она.
(телеграф)
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