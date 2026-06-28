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Ивана Дудић је природна од главе до пете: Ово је њена "тајна"

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 11:19

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Ивана Дудић је природна од главе до пете: Ово је њена "тајна"

Глумица Ивана Дудић одлучила је да врели љетњи дан проведе на води, у друштву својих блиских пријатељица.

Она је са пратиоцима на Инстаграму подијелила тренутке чисте уживанције док у белом бикинију, са осмијехом на лицу и пићем у руци, самоувјерено управља бродом.

Атрактивна бринета је овом објавом још једном показала савршену линију, али и то да одлично влада ситуацијом на таласима.

Да мисли на своје пратиоце и док крстари, потврдила је кратком поруком "Љубимо вас" коју је исписала преко снимка.

Коментари и реакције на ово њено опуштено, а уједно веома атрактивно и природно издање, одмах су почели да се нижу.

ivana dudic

Сцена

Коментари не престају: Кад се Ивана Дудић скине нико не остане равнодушан

Ивана Дудић (34) важи за једну од најатрактивнијих и најнегованијих глумица млађе генерације. Ипак, како каже, иза добре форме не стоје ригорозне дијете ни исцрпљујући тренинзи, већ баланс, дисциплина и здраве навике које је годинама градила.

Открила је како одржава линију и којих се правила у исхрани придржава.

- Вјежбам пилатес реформер, али не фанатично. Већ годинама не једем месо, а бели шећер сам избацила прије годину и по дана. Колаче замјењују мед и урме. Осјећам се много боље у својој кожи од кад се тако храним - рекла је Ивана Дудић.

Глумица је у једном интервјуу открила и шта је за њу апсолутни модни промашај када су мушкарци у питању.

- Голи глежњеви. Међу мојим другарицама постоји интерна фора о томе. Све и да је најљепши на свијету, кад су зглобови голи све пада у воду - рекла је она.

(телеграф)

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Тагови :

глумица

Ивана Дудић

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