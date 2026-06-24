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Несвакидашња сцена у Хрватској: Делфин се придружио купачима

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:49

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Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гд‌је је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.
Фото: Facebook/Printscreen

Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гд‌је је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.

Мјештани су успјели да сниме сусрет са овим морским сисаром, чије је појављивање привукло велику пажњу посјетилаца и становника овог далматинског мјеста, преноси Дневно.хр.

Рибница је иначе мало и мирно насеље смјештено на ушћу Каринског у Новиградско море.

Делфини су познати као изразито друштвене и интелигентне животиње које често ступају у интеракцију са људима.

Бројни су случајеви у којима прилазе купачима, скачу у њиховој близини или чак дозвољавају да их људи додирују.

Иако најчешће живе у великим групама које могу бројати десетине или чак стотине јединки, у овом случају ријеч је о усамљеном делфину. Разлози због којих долази до одвајања од групе још нису у потпуности разјашњени, али је познато да усамљени делфини често показују сличне обрасце понашања који се могу подијелити у неколико фаза, од којих у каснијим све више ступају у контакт са људима.

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Стручњаци наводе да у четвртој фази делфин више уопште не избјегава људе те сам иницира или допушта блиске интеракције са већим бројем особа.

Међутим, управо такве ситуације могу представљати ризик и за људе и за животиње.

Из Института Плави свијет упозоравају да је у већини случајева агресивно понашање делфина заправо реакција на непримјерено понашање људи који су их покушавали јахати, ударати, вући за пераја...

Истичу и да до повреда може доћи ненамјерно, усљед наглих покрета током игре или блиског контакта са животињом.

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Тагови :

делфини

Хрватска

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