Несвакидашња сцена у Хрватској: Делфин се придружио купачима

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гдје је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.
Мјештани су успјели да сниме сусрет са овим морским сисаром, чије је појављивање привукло велику пажњу посјетилаца и становника овог далматинског мјеста, преноси Дневно.хр.
Рибница је иначе мало и мирно насеље смјештено на ушћу Каринског у Новиградско море.
Делфини су познати као изразито друштвене и интелигентне животиње које често ступају у интеракцију са људима.
Бројни су случајеви у којима прилазе купачима, скачу у њиховој близини или чак дозвољавају да их људи додирују.
Иако најчешће живе у великим групама које могу бројати десетине или чак стотине јединки, у овом случају ријеч је о усамљеном делфину. Разлози због којих долази до одвајања од групе још нису у потпуности разјашњени, али је познато да усамљени делфини често показују сличне обрасце понашања који се могу подијелити у неколико фаза, од којих у каснијим све више ступају у контакт са људима.
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Стручњаци наводе да у четвртој фази делфин више уопште не избјегава људе те сам иницира или допушта блиске интеракције са већим бројем особа.
Међутим, управо такве ситуације могу представљати ризик и за људе и за животиње.
Из Института Плави свијет упозоравају да је у већини случајева агресивно понашање делфина заправо реакција на непримјерено понашање људи који су их покушавали јахати, ударати, вући за пераја...
Истичу и да до повреда може доћи ненамјерно, усљед наглих покрета током игре или блиског контакта са животињом.
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