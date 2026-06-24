Заказала три велика концерта: Александра Пријовић стиже у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Регионална музичка звијезда Александра Пријовић планира турнеју по Босни и Херцеговини.
Како је најављено, планирано је три концерта.
Први је заказан за 24. јул на стадиону Лединци у Бијељини.
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Други концерт ће се одржати 2. августа у Мостару. Концерт је заказан у СРЦ Кантаревац.
У Бањалуци, 22. августа на тврђави Кастел, одржаће се трећи најављени концерт.
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