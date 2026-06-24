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Заказала три велика концерта: Александра Пријовић стиже у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 15:00

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Александра Пријовић пјевачица
Фото: YouTube/Screenshot

Регионална музичка звијезда Александра Пријовић планира турнеју по Босни и Херцеговини.

Како је најављено, планирано је три концерта.

Први је заказан за 24. јул на стадиону Лединци у Бијељини.

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Други концерт ће се одржати 2. августа у Мостару. Концерт је заказан у СРЦ Кантаревац.

У Бањалуци, 22. августа на тврђави Кастел, одржаће се трећи најављени концерт.

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Тагови :

Александра Пријовић

концерт

Босна и Херцеговина

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